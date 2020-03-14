البنتاغون: القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه بهم في الهجوم على قاعدة التاجي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت، أن القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه بهم في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي شمالي بغداد.

وأضاف البنتاغون أن التحقيقات في الهجوم ما زالت متواصلة، متوعدا بمحاسبة المتورطين في الهجوم على القاعدة.

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كما أكد أن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين أصيبوا في الهجوم، حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وقوع مصابين في صفوف قواته جراء هجوم صاروخي ثان خلال أيام يستهدف معسكر التاجي في العراق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف مايلز بي كاغينز في تغريدة على "تويتر"، سقوط 25 صاروخا على الأقل من عيار 107 مم في الساعة 10:51 من صباح اليوم السبت، على المعسكر الذي تتمركز فيه قوات التحالف.

وذكر المتحدث أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر التحالف وعراقيين اثنين.

وفي الأسبوع الجاري، قتل عسكريان أمريكيان ومجندة بريطانية جراء هجوم صاروخي مكثف استهدف معسكر التاجي.

وشنت الولايات المتحدة في أعقاب ذلك ضربات جوية انتقامية على مواقع لكتائب حزب الله العراقية.

المصدر: رويترز