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كورونا.. وزير الصحة الفرنسي يحذر من الأدوية المضادة للالتهاب

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كورونا.. وزير الصحة الفرنسي يحذر من الأدوية المضادة للالتهاب
Reuters PR/
وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران
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حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران مواطني بلاده من الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءا.

ونشر فيران تغريدة على "تويتر" قال فيها إن "تعاطي الأدوية المضادة للالتهاب قد يكون أحد عوامل تفاقم العدوى... إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الخميس عن إغلاق المدارس ودعا إلى تجنب الاختلاط خشية انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 91 شخصا وأصاب 4500 في بلاده.

المصدر: "تويتر" + وكالات

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