الرئيس الصيني يعزي إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية

أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن تعازيه لرؤساء كل من إيران، حسن روحاني، وإيطاليا، سيرجيو ماتاريلو، وكوريا الجنوبية، مون جاي إن، بضحايا فيروس كورونا المستجد.

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وأفاد التلفزيون المركزي الصيني، صباح اليوم السبت، بأن شي جين بينغ، أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع روحاني وماتاريلا ومون جاي إن، حيث أعرب عن "خالص تعازيه باسم الصين حكومة وشعبا" بضحايا فيروس كورونا في بلدانهم والأوضاع الصحية الصعبة هناك بسبب انتشار هذه السلالة.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بانتشار التهاب رئوي مجهول في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي، فيما تبين لاحقا أن سبب المرض نوع جديد لفيروس كورونا أطلق عليه اسم "COVID-19".

وأعلنت المنظمة في أواخر يناير 2020 أن تفشي الفيروس يمثل حالة طارئة عالمية، فيما صنفته في 11 مارس وباء عاما.

وتشير المعطيات الرسمية في الأسابيع الماضي إلى تراجع كبير في وتيرة انتشار الفيروس، وانخفاض عدد الوفيات اليومية جراءه في أراضي الصين، إلا أن الوباء ضرب بقوة كثيرا من الدول الأخرى في العالم خاصة إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات