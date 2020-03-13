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كورونا.. انعقاد القمة الرباعية بين زعماء تركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عبر الفيديو

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كورونا.. انعقاد القمة الرباعية بين زعماء تركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عبر الفيديو
Reuters UB/MOS
الزعماء المشاركون في القمة الرباعية
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أفادت "الأناضول" بأن القمة الرباعية للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ستعقد عن بعد.

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وأشارت إلى أن "قمة أردوغان وماكرون وميركل المزمعة في 17 مارس ستعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب كورونا".

وكان من المقرر أن يناقش الزعماء خلال القمة المزمعة الثلاثاء القادم في إسطنبول قضية اللاجئين، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT + وكالات

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