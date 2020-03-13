الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني على خلفية تصريحاته بشأن كورونا

استدعت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، السفير الصيني بعد أن أشار متحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن الجيش الأمريكي ربما يكون قد جلب كورونا إلى ووهان حيث ظهر تفشي الفيروس لأول مرة.

وقال مسؤول حكومي كبير لشبكة "فوكس نيوز" إن مساعد وزير شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل، استدعى السفير الصيني كوي تيانكاي، بشأن حملة التضليل الصينية التي وصفها بـ"الفاضحة والعالمية" بشأن الفيروس كورونا المستجد.

Chinese Ambassador Cui Tiankai leaving State. He was summoned earlier this morning. pic.twitter.com/u02KhwCrXK — Rich Edson (@RichEdsonDC) March 13, 2020

يتبع..