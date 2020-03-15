أول رحلة جوية لطائرة "تو-95 إم إس" المطورة بعد تحديثها

قامت طائرة "تو-95 إم إس" (الدب) الاستراتيجية بأول تحليق في أجواء مدينة تاغنروغ الروسية حيث تم تحديثها.

وقال ناطق باسم مصنع "بيرييف" للطائرات في مدينة تاغنروغ إن "الدب" ستسلم للقوات الجوية والفضائية الروسية بعد انتهاء الاختبارات اللازمة.

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وأضاف الناطق أن عملية تحديث الطائرة تسمح بإطالة عمرها إلى حد بعيد كي تبقى في تشكيلة القوات الجوية والفضائية الروسية لمدة طويلة.

يذكر أن غالبية طائرات "تو-95 إم إس" التي تخدم في القوات الجوية الفضائية الروسية أخضعت لعملية التحديث حيث تم تزويدها بصواريخ "جو - أرض" بعيدة المدى من طراز "خا – 101 " التي تنصب في منصات الإطلاق الموضوعة داخل جسم الطائرة. ويمكن أن تحمل الطائرة كذلك صواريخ تعلق بجسمها من الخارج.

واستخدمت تلك الصواريخ لأول مرة عام 2015 ضد المنشآت والمستودعات تحت الأرضية التابعة للإرهابيين في سوريا.

وعلاوة على ذلك فإن قاذفة "تو-95 إم إس" يمكن أن تحمل نموذجا نوويا لصاروخ "خا-102" الذي يحمل رأسا بقوة 250 كيلوطن.

المصدر" روسيسكايا غازيتا