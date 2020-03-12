مراسلRT: إصابة علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني بفيروس كورونا

أفاد مراسل RT اليوم الخميس، بأن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة "تسنيم" للأنباء إن كبير مستشاري المرشد الإيراني، "خالط العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية"، وأن العدوى انتقلت إليه، لافتة إلى أنه قد وضع قيد الحجر الصحي الآن.

وأفادت الصحة الإيرانية اليوم، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075، والوفيات إلى 429، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الإصابة 3276 حالة.

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

جدير بالذكر أن الصحة الإيرانية أكدت أن دواء صنع محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتة إلى أنه من المبكر الحكم عليه و تقييمه بالكامل، مشيرة إلى أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

المصدر: RT + وكالات