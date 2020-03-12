غورباتشوف يناشد قادة العالم التكاتف في وجه كورونا

دعا الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، قادة العالم إلى منع اندلاع الحروب، والتكاتف في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال غورباتشوف في رسالته التي نشرتها صحيفة "نوفايا غازيتا" الخميس: "تبدو كبيرة بشكل خاص مسؤولية الدول العظمى. من المؤسف أن قادة الولايات المتحدة وبريطانيا رفضوا دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة موسكو بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية".

وأعرب غورباتشوف عن أسفه، لأنهم لم ينتهزوا الفرصة لمناقشة الوضع الراهن في العالم مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وتأكيد عدم السماح بوقوع حرب نووية.

وقال: "مع ذلك، آمل في أن تغلب المسؤولية على المغامرة، وأن يسود العقل على الفوضى".

المصدر: لينتا رو