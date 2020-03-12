الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا تنفيذ اتفاقات قمتهما في موسكو
Reuters ANI
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أفاد الكرملين اليوم الخميس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمتهما في موسكو مؤخرا.
وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما تجاه "التخفيض الملحوظ لمستوى التوتر في منطقة إدلب".
وفي 5 مارس توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى حزمة قرارات لوقف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف لإطلاق النار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من 6 مارس، وإعلان ممر آمن في مساحات محددة على الطريق M4 الاستراتيجي شمال غربي سوريا.
المصدر: وكالات