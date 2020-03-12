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الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا تنفيذ اتفاقات قمتهما في موسكو

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الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا تنفيذ اتفاقات قمتهما في موسكو
Reuters ANI
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان
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أفاد الكرملين اليوم الخميس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمتهما في موسكو مؤخرا.

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وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما تجاه "التخفيض الملحوظ لمستوى التوتر في منطقة إدلب".

وفي 5 مارس توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى حزمة قرارات لوقف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف لإطلاق النار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من 6 مارس، وإعلان ممر آمن في مساحات محددة على الطريق M4 الاستراتيجي شمال غربي سوريا.

المصدر: وكالات

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