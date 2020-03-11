الأمن الروسي يوقف في القرم 4 من ناشطي "حزب التحرير" المحظور

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، عن كشف وإيقاف خلية تابعة لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي" المصنف إرهابيا، ونشطت في تجنيد المواطنين في شبه جزيرة القرم.

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وجاء في بيان أصدرته الهيئة أن أعضاء التنظيم الإرهابي الأربعة "كانوا يقومون بأنشطة مناهضة للدستور مبنية على نظرية إنشاء دولة الخلافة العالمية المزعومة وهدم مؤسسات المجتمع العلماني، وهادفة إلى الإطاحة بالحكم القائم من خلال العنف".

وتابع البيان أن أفراد الخلية كانوا يجرون اجتماعات سرية وينشرون أيديولوجيتهم بين المسلمين المحليين ويحثونهم على الانضمام إلى صفوفهم. كما أفادت هيئة الأمن بمصادرة كميات كبيرة من أدبيات المنظمة.

فيما أورد محامي الموقوفين، نيقولاي بولوزوف، أن الحديث يدور عن 5 وليس 4 مواطنين من مدينة بختشيساراي.

ويتم توقيف نشطاء "حزب التحرير الإسلامي" (الذي يصنف بالإرهابي في عدد من دول العالم) بانتظام في مختلف المناطق الروسية، وخاصة في بعض المدن الكبيرة من روسيا الوسطى ومنطقة الفولغا وسيبيريا، وكذلك في شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي