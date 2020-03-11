مقتل طيار في تحطم مقاتلة "إف-16" باكستانية في إسلام آباد (فيديو)

قالت القوات الجوية الباكستانية إن مقاتلة من طراز "إف-16" تحطمت اليوم الأربعاء في منطقة تستخدم لتنظيم العروض العسكرية في ضواحي العاصمة إسلام آباد، ما أدى لمقتل الطيار.

وأظهر مقطع فيديو التقطه هواة الطائرة أمريكية الصنع وهي تبدو خارجة عن السيطرة وتهوي ومقدمتها إلى الأسفل، ثم تصطدم بالأرض وتندلع فيها النيران.

Pakistan



The Pakistan air Force lost one of its finest in the F-16 crash today.



RIP to the pilot and prayers and sabr for the loved ones of the deceased. pic.twitter.com/DcyzGscmTs — Gohar Nawaz Khan (@goharkhan47) March 11, 2020

وقال متحدث باسم القوات الجوية لوكالة "رويترز" إن الطيار كان وحده على متن المقاتلة، فيما أشار مسؤول محلي إلى أن احتمال وقوع أي ضحايا على الأرض ضئيل لأن الطائرة تحطمت في منطقة العروض العسكرية المهجورة بشكل كبير.

وكانت الطائرة تشارك في تدريبات من أجل العرض الجوي المقرر تنظيمه يوم 23 مارس بمناسبة "يوم باكستان".

وأفادت القوات الجوية بأن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث للتحقق مما إذا كانت هناك أي خسائر أخرى، فيما يستمر التحقيق في سبب التحطم.

المصدر: "رويترز"