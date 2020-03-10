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أ ف ب: الرئيس الصيني يعلن السيطرة عمليا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه

أخبار العالم

أ ف ب: الرئيس الصيني يعلن السيطرة عمليا على فيروس
Reuters FL/PKP
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي.

وأضاف أن الخطوات الأولى الهادفة إلى إعادة الاستقرار وتغيير الوضع في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان قد تم تحقيقها، مضيفا أن تأثير تفشي فيروس "كورونا" على اقتصاد هوبي لن يستمر على المدى الطويل.

وتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس.

واطلع شي على أعمال المستشفى وإجراءات علاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

كما زار أيضا المرضى الذين يتلقون العلاج هناك وقدم تحياته إلى كافة الأطباء والموظفين العاملين هناك الذين يكافحون الوباء في الخط الأمامي.

المصدر: وكالات

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