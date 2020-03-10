أ ف ب: الرئيس الصيني يعلن السيطرة عمليا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي.

#BREAKING China's Xi says virus epidemic 'basically curbed' at epicentre: state media pic.twitter.com/biJI8Eyffq — AFP news agency (@AFP) March 10, 2020

وأضاف أن الخطوات الأولى الهادفة إلى إعادة الاستقرار وتغيير الوضع في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان قد تم تحقيقها، مضيفا أن تأثير تفشي فيروس "كورونا" على اقتصاد هوبي لن يستمر على المدى الطويل.

وتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس.

واطلع شي على أعمال المستشفى وإجراءات علاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

كما زار أيضا المرضى الذين يتلقون العلاج هناك وقدم تحياته إلى كافة الأطباء والموظفين العاملين هناك الذين يكافحون الوباء في الخط الأمامي.

المصدر: وكالات