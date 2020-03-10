تركيا: خلو الخاضعين للحجر الصحي في أنقرة من أي إصابة بكورونا

أكدت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، خلو الخاضعين للحجر الصحي في أنقرة من أي حالة إصابة بفيروس كورونا بعد قدومهم من طهران.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أمس الاثنين، إثر مشاركته في اجتماع المجلس العلمي الخاص بمكافحة كورونا في العاصمة، إن بلاده خالية من أي إصابة بالفيروس.

وأضاف قوجه: "لم يتم تشخيص أي إصابة بفيروس كورونا في تركيا"، موضحا أن بلاده تواصل إجراء التدابير الوقائية التي بدأت تطبيقها في مراحل مبكرة من ظهور الفيروس في الصين.

كما أكد منع دخول الأجانب إلى تركيا من البلدان الموبوءة بالفيروس، خاصة الصين وإيران وإيطاليا.

المصدر: وكالات