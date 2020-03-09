متاجر بريطانيا تفرض قيودا على زبائنها بعد تجريدهم الرفوف من البضائع تحسبا لـ"كورونا" (صور)

بدأت محلات "تيسكو" في تقنين كميات بعض المواد الغذائية لكل زبون لوقف تجريد الرفوف من المؤونة، وسط الهلع من فيروس "كورونا" في بريطانيا.

وفي خطوة للتأكد من أن المتاجر سيكون لديها ما يكفي من الإمدادات، قرر القائمون عليها تحديد كمية المعكرونة الجافة والحليب وعلب الفاصوليا المطبوخة، التي يمكن لكل زبون شراؤها، بالإضافة إلى سلع الوقاية التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل معقمات اليدين والمناديل والبخاخات ومواد التنظيف.

وأكدت "تيسكو" أن الزبائن يمكنهم تقديم طلبات لاقتناء مثل هذه المواد عبر الإنترنت اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك لمراقبة كمية المواد المطلوبة.

ويأتي هذا القرار بعد أن شوهد المتسوقون وهم يجردون رفوف المتاجر الكبيرة في أنحاء البلاد من المواد، وظهور لقطات لبعض الأشخاص وهم يجرون عربات مملوءة بأوراق التواليت والمواد الأخرى.

وشهدت بريطانيا أمس السبت أعلى قفزة يومية في عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث أكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين ارتفع بمقدار 45 حالة ليصل المجموع إلى 209 مصابين.

valerio Berdini/REX

valerio Berdini/REX

Georgie Gillard

المصدر: ديلي ميل