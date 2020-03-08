شفاء رجل عمره 100 عام من فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين

تعافى رجل يبلغ من العمر 100 عام من إصابته بفيروس كورونا، وخرج من المستشفى في مقاطعة هوبي الصينية، بعد علاج لمدة 13 يوما، ليكون بذلك أكبر مريض بالعمر يتعافى من هذا المرض حتى الآن.

وكان هذا المريض بين مجموعة تضم أكثر من 80 مريضا، مصابين بالفيروس القاتل، خرجوا من مستشفى لرعاية الأم والطفل في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، حيث ظهر وانتشر المرض.

جدير بالذكر، أن الرجل المعمر من مواليد شهر فبراير 1920، وهذا يعني أنه اتم عامه المائة، ودخل هذا المعمر المستشفى في 24 فبراير إثر إصابته بفيروس كورونا، وكان لديه مشاكل صحية من بينها مرض الزهايمر وارتفاع ضغط الدم وقصور في القلب.

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وبسبب حالته المعقدة، أجرى أطباء متخصصون من الجيش، مشاورات عديدة واتبعوا أساليب مختلفة، من بينها تبنى علاج مضاد للفيروسات من خلال الطب الصيني التقليدي والعلاج ببلازما المتعافين.

المصدر: وكالة شينخوا