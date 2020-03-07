6 صور ستجعلك حريصا على غسل يديك للوقاية من فيروس كورونا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وكشفت كيف تبدو حالة اليدين قبل عملية الغسل وبعدها، وذلك في إطار التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الممثلة الأمريكية، كريستن بيل، 6 صور مجمعة توضح الفارق بين يدين لم يتم غسلهما وأخرى تم غسلهما لمدة 30 ثانية.

ووثقت الصور درجة الاتساخ المتواجد على اليدين اللتان لم يتم غسلهما بشكل صحيح.

وحازت الصور الست على إعجاب الآلاف، وأكد البعض منهم أنهم سيعرضوها على أطفالهم.

ويواصل الفيروس تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.

وسجلت غالبية هذه الإصابات في الجزء القاري من الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.

وفي ما يلي آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا:

المصدر: صحيفة "اندبندنت" البريطانية