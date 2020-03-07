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بالصور إجراءات احترازية لحماية روحاني من "كورونا"

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بالصور إجراءات احترازية لحماية روحاني من
Reuters
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أظهرت مجموعة من الصور الإجراءات المعمول بها لحماية الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في البلاد.

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وجلس روحاني على مسافة بعيدة من بقية الموجودين اليوم السبت خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في طهران، حرصا على عدم انتقال عدوى الفيروس إليه، خاصة بعد إصابة عدد كبير من المسؤولين في البلاد بالفيروس.
ودعا الرئيس الإيرانيين إلى تقليص تحركاتهم داخل المدن و تجنب السفر الداخلي للحد من انتشار كورونا، إضافة إلى دعم الكوادر الطبية ورفع قدراتها في مواجهة الوباء.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.

كما قررت الهيئة الإيرانية للمساجد وقف إقامة الصلوات الجماعية حتى إشعار آخر للحد من انتشار الفيروس، وقالت إن أبواب المساجد ستفتح بعد كل أذان لمدة نصف ساعة لإقامة الصلاة الفردية فقط.

بالصور إجراءات احترازية لحماية روحاني من

بالصور إجراءات احترازية لحماية روحاني من
بالصور إجراءات احترازية لحماية روحاني من

المصدر: RT

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