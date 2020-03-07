فيديو ينشر للمرة الأولى.. ماذا أوصي سليماني المقاتلين على جبهة ريف حلب؟

نشرت وكالات أنباء إيرانية، السبت، فيديو جديدا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في 3 يناير الماضي، يظهر فيه مع مقاتلين على جبهة حرب في ريف حلب بسوريا.

ويظهر الفيديو، الذي نشر للمرة الأولى، سليماني وهو يتفقد مقاتلين في قرية الزهراء بريف مدينة حلب ويوصيهم بقراءة دعاء "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي دِرْعِكَ الْحَصِينَةِ الَّتِي تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ تُرِيدُ" ويبلغم بأنه دعاء مهم.

ونفذت الولايات المتحدة، يوم 3 يناير 2020، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد الدولي في العراق، أسفرت عن مقتل الجنرال سليماني، قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

المصدر: RT