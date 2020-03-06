وزير الطاقة الروسي: اعتبارا من أبريل لن يكون لدينا قيود على إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إنه اعتبارا من أول أبريل المقبل لن يكون هناك قيود على إنتاج النفط.

وأوضح نوفاك في أعقاب اجتماع دول "أوبك+" في فيينا: "اعتبارا من 1 أبريل لن تكون لدى أي طرف أي التزامات بشأن تخفيض الإنتاج"، مضيفا أن سلطات روسيا لم تبحث مع الشركات زيادة الإنتاج في أبريل.

وقال مصدر بـ"أوبك"، اليوم، في تصريح لوكالة "رويترز" إن اجتماع "أوبك+" انتهى وأن التحالف لم يتوصل إلى اتفاق.

المصدر: وكالات