واشنطن: نأمل أن يسهم الاتفاق بين بوتين وأردوغان في تخفيف التوتر بإدلب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تأمل أن تساهم الاتفاقات التي وقعها رئيسا روسيا وتركيا بشأن إدلب السورية في تخفيف حدة الوضع هناك.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث قوله: "لقد شجعتنا تقارير اليوم بشأن الاتفاقات الروسية التركية بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، والتي نأمل أن تساعد في تخفيف حدة الوضع الخطير للغاية وتخفيف الأزمة الإنسانية الرهيبة"​​​.

كذلك أعرب عن استعداد الولايات المتحدة، لمناقشة هذا الأمر مع تركيا، وتأمل في ذك.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق، الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في إدلب، بعد المحادثات في الكرملين بينه والرئيس التركي أردوغان.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "بناء على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزيري خارجية البلدين".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق " إم 4 "في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس .

المصدر: سبوتنيك