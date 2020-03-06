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فيديو.. مطاعم الصين تتخذ إجراءات غريبة لمحاربة "كورونا"

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فيديو.. مطاعم الصين تتخذ إجراءات غريبة لمحاربة
RT
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حظرت المطاعم في الصين على زبائنها تناول الطعام بجانب بعضهم البعض لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت المطاعم في جميع أنحاء الصين سياسة "شخص واحد لكل طاولة" لمنع انتشار الفيروس التاجي بعد أن بدأ المواطنون في مغادرة منازلهم والعودة إلى العمل.
وشوهد متجر للمعكرونة وهو يستغل مقاعد الطاولات لمنع الزبائن من الجلوس بجانب بعضهم البعض في ناننينغ بمقاطعة قوانغشي بجنوب الصين. و ذلك بعد إعادة فتح مطعم الحجر الصحي مؤخرا.

فيديو.. مطاعم الصين تتخذ إجراءات غريبة لمحاربة

فيديو.. مطاعم الصين تتخذ إجراءات غريبة لمحاربة


وقال سو يالي ، صاحب متجر المعكرونة: "لا يبدو الأمر جيدا للغاية، لكن أعتقد أنه من الأفضل القيام بذلك بدافع القلق على السلامة".

فيديو.. مطاعم الصين تتخذ إجراءات غريبة لمحاربة


كما أطلقت شركة أخرى سياسة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد أن بدأ الموظفون في العودة إلى العمل. وفي مطعم الشركة على كل طاولة طعام لافتة مكتوب عليها "شخص واحد لكل طاولة، وتواجه الجنوب وتجلس على الجانب الأيمن" .
ويقوم حراس الأمن الذين يرتدون أقنعة الوجه بدوريات في مطعم الشركة بينما يأكل العمال بمفردهم في طاولاتهم.

ونصح المسؤولون الصينيون مواطنيهم بالاحتفاظ بمسافة لا تقل عن 1.5 متر (4.92 قدم) بعيدا عن بعضهم البعض في الأماكن العامة.
وتسبب فيروس كورونا ، الذي يُعتقد أنه مصدره مدينة ووهان في أواخر العام الماضي، في وفاة 2981 شخصا وإصابة ما يقرب من 80300 شخص في الصين وحدها.

فيديو.. مطاعم الصين تتخذ إجراءات غريبة لمحاربة


المصدر: ديلي ميل

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