إيران.. وفاة 6 من موظفي البنك المركزي بفيروس كورونا (صورة)
أفاد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الجمعة، بأن 6 من موظفي البنك توفوا مؤخرا جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال في تديونة نشرها بصفحته على "إنستغرام": "وفقا للمعلومات التي وردت حتى الآن، توفي 6 من زملائي الأعزاء في النظام المصرفي بفيروس كورونا أثناء خدمتهم للناس".
وأضاف عبد الناصر همتي "بمناسبة وفاة هؤلاء الجنود، أتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم الأعزاء والمديرين والزملاء على خدمة الناس في فروع بنوك البلاد".
وتابع: "على الرغم من مخاطر العمل في فروع البنك، فإننا نشهد على الجهود التي يبذلها زملاؤنا في النظام المصرفي لخدمة الناس، وخاصة في فروع البنك".
وكانت الحكومة الإيرانية قلصت ساعات الدوام بمقدار النصف في البنوك والدوائر الحكومية الأسبوع الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وخلال اجتماعها الخميس ألغت القرار بإعادة الدوام الرسمي كما في السابق وأوصت بمنح إجازات بالتناوب للموظفين.
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. طبق اطلاع واصله تا کنون۶ نفر از همکاران عزیز وتلاشگر نظام بانکی کشور درجریان خدمت رسانی به مردم بزرگوار کشورمان به ویروس کرونا مبتلا شده و به رحمت حق پیوسته اند. درگذشت این سربازان خط مقدم خدمت به مردم درشعب بانکهای کشور را به خانواده گرامی آنها و مدیران وهمکارانشان تسلیت میگویم . روحشان شاد وقرین رحمت الهی باشد. در یادداشت چند روز پیش تأکید کردم ،علیرغم ریسک فعالیت در شعب بانکها،شاهدتلاش هاو زحمات همکاران عزیز نظام بانکی،برای خدمت به مردم، خصوصاًدر شعب بانکهاهستیم. مردم عزیز مان قطعاً قدر دان تلاش این عزیزان هستند.من نیز مجدداً به سهم خودم، به تمامی همکاران خوبم خسته نباشید گفته و ضمن توجه دادن به رعایت جدی دستورالعمل های بهداشتی و مراقبت های لازم ، بابت تلاشها وخدمات آنها، قدردانی میکنم.
المصدر: RT