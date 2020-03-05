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تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بريطانيا

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تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بريطانيا
Reuters
تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بريطانيا
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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأضافت "بي بي سي" أن المريض كان مسنا ومصابا بمشكلات صحية أخرى، وتوفي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة، قد ارتفع بشكل حاد من 85 إلى 115 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تغريدة عبر "تويتر" أن الفحوص الطبية أجريت لـ18083 شخصا في مختلف أنحاء البلاد ضمن جهود ردع تفشي المرض.

المصدر: وكالات

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