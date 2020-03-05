تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بريطانيا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأضافت "بي بي سي" أن المريض كان مسنا ومصابا بمشكلات صحية أخرى، وتوفي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة، قد ارتفع بشكل حاد من 85 إلى 115 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تغريدة عبر "تويتر" أن الفحوص الطبية أجريت لـ18083 شخصا في مختلف أنحاء البلاد ضمن جهود ردع تفشي المرض.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 5 March 2020, a total of 18,083 people have been tested:



17,968 negative.

115 positive.



For latest information and today’s regional breakdown visit:

▶️https://t.co/CZh5JdyN2Qpic.twitter.com/QMrVof4XWv — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 5, 2020

المصدر: وكالات