إسرائيل.. إجراءات صارمة في محاولة لردع تفشي كورونا

شددت حكومة إسرائيل بشكل ملموس إجراءاتها الرامية إلى ردع تفشي فيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد، بما في ذلك إخضاع عشرات آلاف المواطنين للحجز الصحي.

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وأدرجت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الأربعاء فرنسا وألمانيا وسويسرا والنمسا وإسبانيا على قائمة الدول التي يجب على المواطنين الإسرائيليين العائدين منها الخضوع للفحص الطبي والحجر الصحي لمدة 14 يوما، مع فرض حظر على دخول مواطني هذه الدول إلى إسرائيل.

ويطال هذا القرار جميع القادمين من هذه الدول خلال الأسبوعين الماضيين، كما ستمنع إسرائيل المسافرين الأجانب الذين زاروا خلال نفس الفترة إيران أو العراق أو سوريا أو لبنان من دخول أراضيها أيضا.

كما حظرت الوزارة تجمع أكثر من خمسة آلاف شخص، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المواطنين إلى الامتناع عن المصافحة لتقليص خطر إصابتهم بالفيروس قدر الإمكان.

علاوة على ذلك، أوعزت الوزارة إلى نحو 5.5 ألف من مشجعي نادي "مكابي تل أبيب" لكرة القدم دخول الحجر الصحي بعد أن تبين أن شخصا مصابا بفيروس كورونا زار مباراة الديربي الأخيرة التي جرت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي في "ستاد بلومفيد" بتل أبيب.

كما قررت الوزارة إخضاع جميع طلبة المدرسة الشاملة برينر في القرية الزراعية غفعات برينر بمنطقة السهل الداخلي الجنوبي (وهي المدرسة التي يدرس فيها المصاب المذكور) للعزل الصحي، ويبلغ عددهم نحو ألف شخص.

وأكدت مراسلة RT أن إجراءات الحجر الصحي تطال حاليا نحو 50 ألف إسرائيلي، مع إلغاء فعاليات رياضية وجماهيرية في البلاد.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية عن تعليق مشاركة قواته في مناورات "كوبرا العرعر" الدفاعية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة، بعد يوم من إطلاقها بمشاركة آلاف العسكريين من الدولتين في أوروبا، وذلك استجابة لتعليمات وزارة الصحة الجديدة.

كما أجبر رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى إلغاء زيارة مقررة له إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم بناء على التوصية القاضية بتجنب السفر إلى الخارج قدر المستطاع.

وسجلت في إسرائيل لحد الآن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + مكان