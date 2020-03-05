وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار عن عمر يناهز 100 عام

توفي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، خافيير بيريز دي كوييار ، يوم الأربعاء، عن عمر يناهز 100 عام في منزله ، حسبما ذكرت وسائل إعلام البيرو.

ونقلت وسائل الأعلام عن نجل الدبلوماسي ، قوله :" توفي والدي الليلة بعد صراع مرير مع المرض استمر عدة أسابيع ​​..."

وشغل خافيير بيريز دي كوييار منصب الأمين العام للأمم المتحدة لفترتين متتاليتين من 1 يناير 1982 إلى 1 يناير 1992.

المصدر: سبوتنيك