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ترامب يتبرع برواتب 3 أشهر لرفد جهود احتواء كورونا

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ترامب يتبرع برواتب 3 أشهر لرفد جهود احتواء كورونا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، أن الرئيس دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدي لفيورس كورونا في البلاد.

وقالت غريشان في تغريدة نشرتها على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه ومكافحته"، وأرفقت التغريدة بصورة شيك بالمبلغ. 

ويوزع ترامب منذ توليه الرئاسة في 2016، راتبه السنوي على مختلف البرامج الحكومية.

وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن 9 أشخاص مع وصول إجمالي عدد الإصابات إلى 27 سجلت جميعها في منطقة سياتل الكبرى بولاية واشنطن.

المصدر: RT 

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