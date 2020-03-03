خامنئي يزع شجرتين: كورونا حوّل البلاء إلى نعمة والتهديد إلى فرصة

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، جميع المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات وتوجيهات المسؤولين بخصوص الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة عدم تخطي هذه التوصيات.

وشكر خامنئي جميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وكوادر طبية، معتبرا أنهم "بأعمالهم القيمة يجاهدون في سبيل الله".

وأشار، إلى أن "النماذج الرائعة من التضحية والجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الكوادر خدمة للمرضى تعبر عن الشعور العالي بالمسؤولية والالتزامات الإنسانية".

ودعا جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى وضع إمكاناتها لسد احتياجات وزارة الصحة التي تقف في الخط الأول لمكافحة المرض، مضيفا أن "القوات المسلحة والمؤسسات المرتبطة بمكتب القيادة تلقت الأوامر أيضا للقيام بواجباتها".

وشدد على ضرورة التعامل مع الأزمة بحجمها الطبيعي دون الاستهانة بها أو تضخيمها، مؤكدا أن "الأزمة لن يطول مقامها في البلاد وستزول بالنهاية، لكن التجربة التي خلقتها وفعاليات الشعب والأجهزة المختلفة بمثابة مناورة شاملة ستسجل وتبقى كإنجاز".

وأشاد خامنئي، بما قام به بعض المواطنين من مبادرات إنسانية لتقديم المساعدات المالية وتوزيع اللوازم الصحية، معتبرا أن "مثل هذه الأعمال تحول البلاء إلى نعمة والتهديد إلى فرصة".

المصدر: "وكالة ارنا"