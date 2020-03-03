كورونا.. أول إصابة في جبل طارق

أعلنت وزارة الصحة في جبل طارق تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا COVID-19 على أراضيها تعود إلى رجل عاد مؤخرا رفقة "صديقه" من شمال إيطاليا عبر مطار ملقا في إسبانيا.

وأضافت الوزارة أن المصاب وصديقه عزلا في الحجر الصحي وأن شفاء المريض "يسير بشكل جيد"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حفاظا على سرية هوية المصاب، حسبما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية.

وذكرت الوزارة أن صديق المريض لم يظهر عليه أي أعراض الإصابة بالفيروس.

وتعمل السلطات في جبل طارق حاليا على تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصاب واختلطوا به بعد عودته من إيطاليا، لمعرفة من يجب فحصهم.

وقال متحدث باسم حكومة جبل طارق إن السلطات أقامت خيمة مطاطية خلف مستشفى "سانت برنارد" استعدادا لإجراء تدريبات على مواجهة كورونا ستطلق بدءا من يوم غد الأربعاء.

المصدر: Gibraltar Broadcasting Corporation