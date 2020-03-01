بيان سعودي بشأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة و"طالبان"

رحبت المملكة العربية السعودية باتفاق السلام الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت.

وأعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتوقيع هذا الاتفاق "لما لذلك مـن دور في استعادة جمھورية أفغانستان الإسلامية استقرارھا بما يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأبدت الخارجية السعودية تطلع المملكة إلى أن تحقق هذه الخطوة وقفا شاملا ودائما لإطلاق النار و"سلاما يعم جميع أنحاء البلاد بما يسھم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدھار".

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ويقضي الاتفاق المبرم بالانسحاب الكامل لقوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من أفغانستان خلال فترة 14 شهرا.

المصدر: واس