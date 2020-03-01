كورونا يحرم الفرنسيين من تبادل القبلات

طلبت وزارة الصحة الفرنسية من المواطنين، الحد من تبادل القبلات لدى التحية والترحيب، بهدف تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت بلومبرغ عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيرانا، قوله إن الحظر يشمل"القبلات التقليدية المزدوجة أو الثلاثية على الخد، والتي تسمى في فرنسا la bise".

إقرأ المزيد

في وقت سابق، حث الوزير الفرنسيين على تجنب المصافحة خلال اللقاءات حتى لا يصابوا بالفيروس.

وقبل ذلك دعت وزارة الصحة الأردنية المواطنين إلى اتباع عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب نشرة توعية للوزارة، تتمثل هذه الإجراءات في الامتناع عن التقبيل والاكتفاء بالمصافحة، والحد من شرب القهوة السادة من فنجان واحد، والحذر من لمس العينين أو الأنف والفم دون غسل اليدين، وضرورة استعمال مناديل ورقية عند السعال والعطاس.

المصدر: لينتا رو