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تحطم طائرة عسكرية إسبانية جنوب شرق البلاد

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تحطم طائرة عسكرية إسبانية جنوب شرق البلاد
Reuters
طائرات حربية إسبانية من طراز C-101
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تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية، حيث سقطت قبالة ساحل مقاطعة مورسيا جنوب شرقي البلاد.

وقالت قيادة القوات الجوية الإسبانية في تغريدة على تويتر: "تحطمت طائرة حربية من طراز C-101 تابعة للأكاديمية العامة للقوات الجوية، حيث سقطت في البحر بالقرب من الضفيرة الرملية لا مانغا في مقاطعة مورسيا".

وذكرت أن الحادث وقع ظهر اليوم، دون الإشارة إلى مصير من كان على متن الطائرة وقالت إن التحقيق جار لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

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CASA C-101 Aviojet، هي طائرة محدثة خفيفة ذات محرك واحد، تم تصميمها وتصنيعها بواسطة شركة الصناعات الجوية الإسبانية

المصدر: RT

 

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