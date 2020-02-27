خامنئي يشكر الأطباء الإيرانيين على مواجهتهم فيروس كورونا (فيديو)

نشر المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الخميس، مقطع فيديو وجه فيه شكره للأطباء والممرضين على مواجهتهم فيروس كورونا في البلاد.

وقال خامنئي: "أود أن أشكر بصدق الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي على مواجهتهم ومكافحتهم المرض الذي انتشر مؤخرا في بلادنا، كما أشكر السيد وزير الصحة على جهوده التي يبذلها".

وأضاف: "أوجه خالص شكري لجميع الأخوة الأطباء والأخوات الطبيبات والممرضين والممرضات والكوادر الطبية الأخرى، متمنيا لهم النجاح إن شاء الله تعالى. عملكم قيّم جدا، إذ سيعزز من مكانة القطاع الطبي والتمريض في المجتمع والأهم من ذلك هو الأجر والثواب الإلهي الذي سيمنه الباري تعالى عليكم بكل تأكيد".

وأعرب خامنئي عن أمله في "ألا يستمر هذا الأمر طويلا وأن يتم القضاء على الفيروس المقيت سريعا".

وأعلن اليوم عن إصابة كل من معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، ومجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا الجديد.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجريت لإيرج حريرجي نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

المصدر: RT