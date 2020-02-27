 
مباشر

مصرع 5 أشخاص بحريق شمال شرقي فرنسا

أخبار العالم

مصرع 5 أشخاص بحريق شمال شرقي فرنسا
twitter @CourrierPicard
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncd0

أعلنت خدمة الإطفاء الفرنسية، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم الخميس، جراء حريق نشب بمبنى في مدينة ستراسبورغ شمال شرقي البلاد.

وأضافت خدمة الإطفاء في بيان لها، أن 7 مصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، فيما نجا 23 شخصا من المبنى.

وذكر البيان أن الحريق تمت السيطرة عليه بسرعة، لكن أسبابه لم تتضح بعد.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا