مصرع 5 أشخاص بحريق شمال شرقي فرنسا

أعلنت خدمة الإطفاء الفرنسية، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم الخميس، جراء حريق نشب بمبنى في مدينة ستراسبورغ شمال شرقي البلاد.

وأضافت خدمة الإطفاء في بيان لها، أن 7 مصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، فيما نجا 23 شخصا من المبنى.

وذكر البيان أن الحريق تمت السيطرة عليه بسرعة، لكن أسبابه لم تتضح بعد.

Les pompiers viennent vérifier si il n’y a pas de risque de reprise de l’incendie #Strasbourg la police du bâtiment est sur place pic.twitter.com/I233bEcWpn — 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstras) February 27, 2020

المصدر: "رويترز"