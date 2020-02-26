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الصحة العالمية: الزيادة المفاجئة في الإصابات بكورونا في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية

تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البرازيل هي الحالة الأولى في أمريكا اللاتينية

أخبار العالم

تسجيل أول إصابة بفيروس
Reuters THO
أشخاص يرتدون أقنعة واقية في البرازيل
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أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لتكون بذلك الحالة الأولى في أمريكا اللاتينية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أشارت في وقت سابق إلى الاشتباه في إصابة شخص بالفيروس بعد عودته من شمال إيطاليا في الأسبوع الماضي، حيث جرى إخضاعه للفحص والرعاية الصحية في مستشفى بساو باولو، بعد أن ظهرت عليه أعراض الحمى.

ويتعلق الأمر بمواطن برازيلي (61 سنة) كان في رحلة عمل إلى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، حيث يتفشى الفيروس هناك.

المصدر: وكالات

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