فرنسا.. "كورونا" تودي بحياة مصاب جديد

أعلنت السلطات الفرنسية وفاة أحد المواطنين المصابين بفيروس "كورونا" الجديد ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى حالتين في البلاد.

وقال رئيس إدارة الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الأربعاء، إن المريض الضحية يبلغ 60 عاما، وتوفي في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في مستشفى La Pitié-Salpêtrière في العاصمة باريس.

وأكد سالومون أن الرجل المتوفي هو واحد من المصابين الثلاث الجدد الذين تم رصدهم مؤخرا في فرنسا، حيث بلغت حصيلة المصابين بالفيروس حتى الآن 17 شخصا، توفي منهم اثنان.

وأضاف سالومون أن المصابين الاثنين الآخرين هما رجل يبلغ 55 عاما يتواجد في مدينة أميان شمالي البلاد، وحالته خطرة، والشخص الثاني رجل عمره 36 عاما وموجود في مدينة ستراسبورغ وأصيب أثناء سفره إلى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، وحالته ليست خطرة.

وسبق أن أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، قبل يومين، شفاء جميع المصابين بـ"كورونا" في فرنسا والبالغ عددهم في ذلك الوقت 12 شخصا، مؤكدا وفاة مصاب واحد.

المصدر: رويترز + نوفوستي