روسيا تلبي طلب كوريا الشمالية لمواجهة "كورونا"

أرسلت الحكومة الروسية إلى كوريا الشمالية 1500 جهاز للشخيص السريع للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم الأربعاء: "نظرا لاستمرار خطر انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19، سلم الجانب الروسي إلى بيونغ يانغ، بناء على طلب تقدمت به كوريا الشمالية، 1500 جهازا للتشخيص المختبري السريع لهذا النوع من فيروس كورونا".

وأضافت: "نأمل أن تساعد هذه الخطوة في تعزيز القدرة على منع تسلل المرض إلى كوريا الشمالية".

وكانت بيونغ يانغ أعلنت في الـ8 من فبراير الجاري، تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" تعود إلى مواطنة قادمة من الصين.

وأنظمة تشخيص "كورونا" الروسية تم ابتكارها في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك، وتتيح تحديد الحمض النووي الريبوزي للفيروس COVID-19 عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل.

المصدر: RT