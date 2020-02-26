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الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى مدن إيرانية وتعلن تعديلات

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الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى مدن إيرانية وتعلن تعديلات
Reuters Regis Duvignau
طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية إجراء بعض التعديلات المؤقتة على رحلاتها نحو كوريا الجنوبية وإيران ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، وأوضحت أن ذلك ناتج عن فرض قيود على دخول بعض الدول.

وقالت الشركة في بيان إنها ستجري مراجعة مستمرة لعملياتها بشكل دوري بهدف إعادة تسيير الرحلات بشكل طبيعي فور رفع هذه القيود.

وأوضحت أنه "سيتم تغيير الطائرة التي تقوم برحلات جوية بين كوريا الجنوبية والدوحة من بوينغ 300-777 إلى طائرة أصغر من طراز إيرباص A350-900 بشكل مؤقت، مع قبول المسافرين من مطار إينشون الدولي في كوريا الجنوبية الذين لديهم رحلات إلى إحدى وجهاتنا العالمية عبر مطار حمد الدولي، على أن لا تكون الدوحة وجهتهم النهائية".

وأعلنت الشركة أنها ستعلق رحلاتها إلى إيران بشكل مؤقت من وإلى مشهد وشيراز وأصفهان اعتبارا من 26 فبراير 2020، من أجل إجراء عملية لتقييم الأوضاع والتي ستمتد لأسبوعين ولموعد أقصاه 14 مارس المقبل، وبالنسبة إلى طهران، سينخفض عدد الرحلات مؤقتا من 20 رحلة أسبوعيا إلى 7 رحلات، مضيفة أنه لن يطرأ أي تغيير على رحلات القطرية للشحن الجوي من وإلى إيران.

المصدر: وكالات

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