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بكين: فيروس "كورونا" ليس من صنع الإنسان

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بكين: فيروس
Sputnik Evgeni Odinokov
السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هان هوي (صورة أرشيفية)
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نفى السفير الصيني لدى موسكو، تشانغ هان هوي، أن يكون فيروس "كورونا" المستجد من صناعة بشرية، منددا بمحاولات غربية للنيل من هيبة الصين وعرقلة مسيرتها.

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وقال تشانغ خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الاثنين: "أقول لكم بكل تأكيد إن هذا الأمر ليس من صنع الإنسان".

وأشار السفير إلى أن بكين تشكر موسكو لدعمها ومستعدة للعمل المشترك معها لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وأكد أن محاولات بعض الدول الغربية للإساءة إلى سمعة الصين ووضع عراقيل أمامها على خلفية أزمة "كورونا" محكوم عليها بالفشل.

وقال: "الصديق وقت الضيق. إننا نحتاج في هذا الوقت بالذات إلى مثل هذا الدعم. وهذا (دعم روسيا) في تباين حاد مع تصرفات بعض الدول الغربية، التي تحاول خلق صعوبات لبلدنا بدلا من مساعدة ودعم الشعب الصيني.. إنهم يسعون عبر شتى الأفعال والأقوال الوقحة والخبيثة لتعكير صفاء وجه الصين، ويريدون كبح تطور الصين، وهذه المحاولات، بطبيعة الحال، فاشلة ولن تأتي بنتيجة".

وجدد السفير التعبير عن ثقة سلطات بلاده من أن وباء "كورونا" سيتم التغلب عليه في غضون أسابع معدودة.

وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، قد دحض في وقت سابق نظريات المؤامرة والشائعات التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" COVID-19 وتسريبها.  

المصدر: "نوفوستي"

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