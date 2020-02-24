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"رويترز": رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قدم خطاب استقالته للملك

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Reuters LIM HUEY TENG
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نقلت "وكالة رويترز" عن مصدرين مطلعين أن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد في البلاد.

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وتولى مهاتير (94 عاما) منصبه في مايو 2018 ، وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.

وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلا إن بيانا بهذا الخصوص سيصدر قريبا.

وكان المجلس الأعلى للائتلاف الحاكم في ماليزيا "تحالف الأمل" قد قرر قبل يومين منح مهاتير محمد الحق في أن يحدد بنفسه متى يغادر منصبه.  

المصدر: "رويترز"

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