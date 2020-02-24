رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يقدم استقالته

أكد مكتب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الاثنين، إنه قدم خطاب استقالته لملك البلاد، في خضم محادثات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في البلاد.

وقال مكتب مهاتير في بيان له: "تم إرسال الخطاب إلى صاحب السمو الملكي في الساعة الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي)".

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جاءت هذه الخطوة وسط الغموض الذي يخيم على مصير الائتلاف الحاكم في ماليزيا بعد محادثات مفاجئة مطلع الأسبوع بين الائتلاف وجماعات معارضة بشأن تشكيل حكومة جديدة تستبعد خليفة مهاتير المنتظر، أنور إبراهيم.

واتهم أنور الأحد حزب مهاتير و"الخونة" في حزبه بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018 وسط اتهامات بالفساد على نطاق واسع.

وقالت مصادر إن حزب مهاتير وجناحا داخل حزب أنور التقيا مع مسؤولين من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والحزب الإسلامي الماليزي في محاولة لتشكيل ائتلاف جديد، وربما لدعم مهاتير ليخدم فترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات.

وشكل الخلاف بين الخصمين القديمين مهاتير (94 عاما) وأنور (72 عاما) معالم السياسة في ماليزيا على مدى عشرات السنين، واستمر التوتر على الرغم من تحالفهما لكسب انتخابات 2018 بناء على وعد بتخلي مهاتير بعد فترة عن السلطة لأنور.

المصدر: "رويترز"