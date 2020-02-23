مقتل 7 أتراك جراء زلزال وقع على الحدود التركية الإيرانية

لقي 7 أتراك مصرعهم جراء زلزال وقع بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود التركية الإيرانية، تسبب بأضرار في القرى المجاورة.

وكان مراسلنا في إيران قد أفاد بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد في شمال غربي إيران، وكان على عمق 6 كم، في المنطقة االقريبة من الحدود مع تركيا.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عقب الزلزال وفاة سبعة أشخاص.

من جهته قال مدير الطوارئ في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمالي غربي إيران، مكان وقوع الزلزال، إن 43 قرية تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة، ونسبة الأضرار ما بين 10 إلى 100 بالمائة، ولم يسجل مقتل أي شخص جراء الزلزال لكن هناك تقارير عن إصابات.

وأكدت منظمة الطوارئ الإيرانية، إصابة 36 وإلحاق أضرار بالغة بـ25 قرية جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران.

المصدر: وكالات