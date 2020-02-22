إيران.. ارتفاع عدد حالات الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 6 حالات

أعلن محافظ "مركزي" الإيرانية، علي آقازاده، اليوم السبت، وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بهذا المرض في البلاد إلى 6 حالات.

وأكد المحافظ في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، وفاة شخص إثر إصابته بفيروس "كورونا" في محافظة مركزي.

ودعا آقازاده جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بشأن النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، في البلاد إلى 28 شخصا.

جدير بالذكر أن الحكومة الإيرانية أعلنت الخميس، تشكيل فريق للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد ومكافحته في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين وإصابة 3 بالفيروس.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" الجديد بالبلاد ارتفع إلى 2236 شخصا، ووصلت أعداد المصابين إلى 75 ألف و465.

المصدر: وكالات