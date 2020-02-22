إيران تحتجز سفینة أجنبية في خليج عمان وتعتقل 13 بحارا كانوا على متنها

احتجزت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، سفینة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان، واعتقلت 13 بحارا أجنبيا كانوا على متنها.

ووجهت السلطات الإيرانية لطاقم السفينة تهمة تهريب الوقود.

وقال حسين دهكي، قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان، جنوب إيران، إنه تم احتجاز سفينة أجنبية في خليج عمان، وسحبها إلى ميناء جاسك، بينما كانت تهرب مليون ليتر من الغازوئيل بشكل غير قانوني.

وأضاف حسين دهكي أنه تم اعتقال 13 شخصا كانوا على متن السفينة، مؤكدا أن جميعهم أجانب.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن الدول التي تتبع لها السفينة أو وجهتها، كما لم يكشف عن جنسية البحارة المعتقلين.

وكانت البحرية الإيرانية قد احتجزت في شهر سبتمبر 2019، سفينة أجنبية في مياه الخليج، بتهمة تهريب وقود، وأوقفت 12 بحارا من الجنسية الفلبينية.

وأفاد التلفزيون الإيراني حينها، بأن قوات البحرية أوقفت عند السواحل الإيرانية سفينة تحمل 283 ألفا و900 لتر من الوقود المهرب.

كما احتجزت في يوليو الماضي، ناقلة نفط أجنبية تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية.

جدير بالذكر أن الحرس الثوري شدد مرارا، على أن قواته البحرية ستواصل مهامها الأمنية في محاربة التهريب المنظم في مياه الخليج، و"المحافظة على مصالح إيران القومية".

المصدر: RT + وكالات