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"كورونا" يقتل شخصين في إيطاليا

أخبار العالم

Reuters
إيطاليا -بلدة كودوجنو إحدى البلدات التي ظهر فيها فيروس "كورونا"
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كشفت وسائل إعلام إيطالية، السبت، عن وفاة مصاب جديد بفيروس كورونا، بعدما أعلنت أمس الجمعة تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس المستجد داخل البلاد.

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تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس
تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في إيطاليا

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" وغيرها من وسائل الإعلام الإيطالية تعود حالة الوفاة الأولى لرجل يبلغ من العمر 78 عاما ويسكن بالقرب من بادوفا في منطقة فينيتو​​​.

ولم تتوفر معلومات عن صاحب حالة الوفاة الجديدة اليوم.

وأفادت السلطات الإيطالية، مساء الجمعة، بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16 شخصا.

وكانت حالة الاشتباه الأولى سجلت في إيطاليا لمواطن (38 عاما) تم إدخاله المستشفى يوم الأربعاء، ونظرا لعدم وجود اتصال واضح له بالصين، لم يربط الأطباء على الفور حالته بفيروس "كورونا"، لكن بعد تدهور حالته، وإدخاله العناية المركزة، أبلغ الأطباء أنه قضى بعض الوقت في وقت سابق من هذا الشهر مع صديق كان في الصين في يناير الماضي.

المصدر: وكالات 

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