مسقط وواشنطن تبحثان أطر العلاقات الثنائية خلال زيارة بومبيو للسلطنة

استعرض سلطان عمان هيثم بن طارق، أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة، لدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الجانبين بحثا أطر العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين مسقط وواشنطن، غادر بعدها بومبيو والوفد المرافق له البلاد، في ختام زيارة استغرقت يوما واحدا.

وكان في استقبال بومبيو الذي وصل مسقط قادما من السعودية وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي صرح بأن "حكومة السلطنة لا تزال على التواصل مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء وتؤمن في إمكانية إطلاق حوار بينهما"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

معالي #مايك_بومبيو وزير الخارجية الأمريكية والوفد المرافق له يصل السلطنة في زيارة تستغرق يومًا واحدًا. pic.twitter.com/sJbduuLYK5 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 21, 2020

من جانبه، كتب بومبيو في "تويتر"، عن "نيته استخدام الزيارة لتقديم تعازيه في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، الذي فارق الحياة في يناير الماضي بعد قيادة البلاد على مدى خمسة عقود".

ووصف بومبيو السلطان الراحل، بأنه كان "زعيما محترما وصديقا لجميع الدول".

Productive trip to #SaudiArabia. Next up is #Oman, where I will express my deepest condolences on the passing of His Majesty Sultan Qaboos, a revered leader and friend to all nations. pic.twitter.com/ZaQoZ99nvF — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 21, 2020

وحضر المقابلة وزير الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله وسفيرة الولايات المتحدة لدى مسقط، ييزلي إم تسو.

المصدر: RT + أسوشيتد برس