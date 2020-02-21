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بومبيو في مسقط للقاء سلطان عمان الجديد

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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة بزيارة وجيزة إلى مسقط حيث من المقرر أن يستقبله سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.

وكان في استقبال بومبيو الذي وصل مسقط قادما من السعودية وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي صرح بأن حكومة السلطنة لا تزال على التواصل مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء وتؤمن في إمكانية إطلاق حوار بينهما، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

من جانبه، أعرب بومبيو على حسابه في "تويتر" عن نيته استخدام هذه الزيارة لتقديم تعازيه في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد الذي فارق الحياة في يناير الماضي بعد قيادة البلاد على مدى خمسة عقود.

ووصف بومبيو السلطان الراحل بأنه كان "زعيما محترما وصديقا لجميع الدول".

وأفادت "أسوشيتد برس" بأن زيارة بومبيو إلى عمان سوف تستغرق عدة ساعات فقط ثم سيغادر الوزير إلى الولايات المتحدة.

المصدر: RT + أسوشيتد برس

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