بومبيو في مسقط للقاء سلطان عمان الجديد

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة بزيارة وجيزة إلى مسقط حيث من المقرر أن يستقبله سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.

وكان في استقبال بومبيو الذي وصل مسقط قادما من السعودية وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي صرح بأن حكومة السلطنة لا تزال على التواصل مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء وتؤمن في إمكانية إطلاق حوار بينهما، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

معالي #مايك_بومبيو وزير الخارجية الأمريكية والوفد المرافق له يصل السلطنة في زيارة تستغرق يومًا واحدًا. pic.twitter.com/sJbduuLYK5 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 21, 2020

من جانبه، أعرب بومبيو على حسابه في "تويتر" عن نيته استخدام هذه الزيارة لتقديم تعازيه في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد الذي فارق الحياة في يناير الماضي بعد قيادة البلاد على مدى خمسة عقود.

ووصف بومبيو السلطان الراحل بأنه كان "زعيما محترما وصديقا لجميع الدول".

Productive trip to #SaudiArabia. Next up is #Oman, where I will express my deepest condolences on the passing of His Majesty Sultan Qaboos, a revered leader and friend to all nations. pic.twitter.com/ZaQoZ99nvF — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 21, 2020

وأفادت "أسوشيتد برس" بأن زيارة بومبيو إلى عمان سوف تستغرق عدة ساعات فقط ثم سيغادر الوزير إلى الولايات المتحدة.

المصدر: RT + أسوشيتد برس