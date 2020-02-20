شاهد لحظة اعتقال منفذ عملية طعن مؤذن بمسجد في العاصمة البريطانية لندن

اعتقلت شرطة لندن، يوم الخميس، رجلا نفذ عملية طعن في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك، أدت إلى إصابة المؤذن، الشيخ رأفت مقلد.

وقال مصدر لـ RT في لندن، إن الحادث وقع أثناء صلاة العصر، مشيرا إلى أن منفذ عملية الطعن وهو مواطن بريطاني أعلن إسلامه منذ فترة، اتجه أثناء سجود المصلين نحو الشيخ رأفت مقلد، وهو سوداني من أصل مصري من محافظة سوهاج، وطعنه في رقبته.

وأضاف المصدر أن المصاب نقل إلى مستشفى سان ماريز، مؤكدا أن حالته مستقرة.

وقد حصلت RT على مقطع فيديو وثق لحظة اعتقال منفذ العملية داخل المسجد.

RT

RT

ناصر حاتم

المصدر: RT