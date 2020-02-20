 
مباشر

كوريا الجنوبية تعزل 2.5 مليون شخص في منطقة دايغو جنوب شرق البلاد بسبب كورونا

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعزل 2.5 مليون شخص في منطقة دايغو جنوب شرق البلاد بسبب كورونا
Reuters
دايغو تعزل مواطنيها- صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nax4

ألزم عمدة مدينة دايغو جنوب غربي كوريا الجنوبية، سكانها البالغ عددهم 2.5 مليونا، بالتزام منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

إقرأ المزيد
كوريا الجنوبية تعلن أول حالة وفاة بفيروس
كوريا الجنوبية تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و22 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى 104 أشخاص.

كما أجلت كوريا الجنوبية صباحا عددا من مواطنيها من سفينة "داموند برنسيس" السياحية، التي خضعت منذ أسبوعين للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بسبب تفشي فيروس "كورونا" على متنها.

المصدر: واشنطن بوست+ رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق مهمة عن العين البشرية