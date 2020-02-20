كوريا الجنوبية تعزل 2.5 مليون شخص في منطقة دايغو جنوب شرق البلاد بسبب كورونا

ألزم عمدة مدينة دايغو جنوب غربي كوريا الجنوبية، سكانها البالغ عددهم 2.5 مليونا، بالتزام منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

إقرأ المزيد

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و22 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى 104 أشخاص.

كما أجلت كوريا الجنوبية صباحا عددا من مواطنيها من سفينة "داموند برنسيس" السياحية، التي خضعت منذ أسبوعين للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بسبب تفشي فيروس "كورونا" على متنها.

المصدر: واشنطن بوست+ رويترز