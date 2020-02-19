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روسيا تبرر حظر دخول الصينين بتعذر الحجر على آلاف الأشخاص

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روسيا تبرر حظر دخول الصينين بتعذر الحجر على آلاف الأشخاص
Sputnik
نائب رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا،
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أوضحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن حظر دخول المواطنين الصينيين إلى روسيا، سببه الزيادة الكبيرة في أعدادهم، وعدم القدرة على توفير الحجر الصحي لآلاف الأشخاص.

وقالت غوليكوفا، في حديث للصحفيين اليوم: "الأمر وما فيه، أن السلطات الصينية نفسها تشدد الإجراءات في بعض المناطق داخل الصين، كما بدأ عدد المواطنين الصينيين القادمين إلى روسيا يزداد بشكل كبير. وطبعا توفير الحجر الصحي وظروف المراقبة المستمرة للآلاف من الأشخاص القادمين من الصين، غير ملائم وصعب لمؤسساتنا الطبية وللمواطنين الصينيين أنفسهم".   

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المصدر: إنترفاكس

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