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بولتون يأمل في ألا "يقمع" البيت الأبيض نشر كتابه

أخبار العالم

بولتون يأمل في ألا
Reuters Yuri Gripas
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون
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أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، عن قلقه من احتمال "قمع" البيت الأبيض لكتابه الذي لم ينشر بعد، آملا في أن يتمكن من الرد على تغريدات الرئيس دونالد ترامب عنه.

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وقال بولتون خلال كلمة له في ندوة نظمتها جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا، مساء أمس الاثنين، "أتمنى في النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألا يمنع".

ولدى سؤاله عن انتقادات ترامب له قال: "الرئيس ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل؟".

وأضاف بولتون أن "البيت الأبيض لا يزال يقوم بمراجعة مسودة الكتاب".

وكان البيت الأبيض أبلغ بولتون في يناير الماضي، أن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على "كمية كبيرة من المعلومات السرية، ولا يمكن نشره في شكله الحالي".

وترك بولتون (71 عاما) منصبه في سبتمبر  الماضي، إثر خلافات مع ترامب، الذي يقول إنه أقاله، فيما يشدد بولتون دائما على أنه هو من ترك منصبه.

المصدر: رويترز



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